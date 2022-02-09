Саакашвили устроил цирк в суде – видео

Саакашвили устроил цирк в суде – видео
Михаил Саакашвили. Фото: Nazar Furyk / ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Обвиняемый в растрате госсредств политик скандировал "Слава Украине!"

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, оказавшись на скамье подсудимых в Тбилиси, всеми силами пытается дистанцироваться от родной страны и не устает напоминать, что является обладателем гражданства Украины.

В среду, 9 февраля, на заседание суда по обвинению в растрате бюджетных средств, он явился в желто-голубой толстовке с трезубцем на рукаве. Дальше  вовсе начался цирк. В какой-то момент адвокат передал подсудимому украинский флаг, а в зале суда раздался гимн Незалежной. Саакашвили прижал флаг к груди и стал громко подпевать.

После Саакашвили накинул флаг Украины себе на плечи, но после увещеваний своего защитника вернул желто-голубое полотно адвокатам, а те попросили вынести его из зала заседания. Самого Саакашвили, правда, тоже вывели. Он бурно выражал свое недоверие суду и прокурорам в Грузии, обвинял сотрудников юстиции в коррупции и заявлял о своей невиновности. Онлайн-трансляция заседания велась в Facebook.

Грузинские правоохранители обвиняют Саакашвили в растрате более 8,8 млн лари (3 млн долларов) на личные нужды. В частности, его уличили в покупке на  госсредства дорогих костюмов, пальто и часов, аренде автомобилей премиум-класса во время отдыха за границей, оплате учебы сына и даже приобретении картины американской актрисы Мередит Остром, которую та нарисовала грудью, сообщает "Спутник. Грузия".

Саакашвили был задержан в Грузии осенью 2021 года, когда он нелегально прибыл на территорию республики перед парламентскими выборами. Поскольку он уже был заочно осужден в Грузии, его поместили в Руставкую тюрьму. Скандальный политик выразил протест и объявил голодовку. Сообщалось, что он тяжело переносит заключение.

Сейчас Саакашвили является фигурантом еще нескольких уголовных дел.

Источник: Facebook ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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