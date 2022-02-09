Журналист из Швейцарии тайно поддержал российскую биатлонистку

Журналист из Швейцарии тайно поддержал российскую биатлонистку
Фото: Alexander Shemetov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Спортсменка находилась на карантине

К сожалению, из-за пандемии коронавируса не все спортсмены могли полноценно принять участие в проходящих в Пекине зимних Олимпийских играх. Некоторые представители нашей страны из-за положительных тестов были вынуждены сесть на карантин. Однако, у российской биатлонистки Валерии Васнецовой, кажется появился, тайный поклонник.

Пока девушка коротала время в закрытой карантинной гостинице, куда даже посылки запрещено передавать, ее начал подкармливать журналист из Швейцарии Филипп Штекли. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал Сергей Аверьянов, возглавляющий пресс-службу Российского союза биатлонистов.

Выяснилось, что иностранный корреспондент проживал в том же отеле. Он не только подбадривал россиянку, сидящую на изоляции, но и приносил ей шоколадки и фрукты. Об этом сообщает телеканал "МИР 24". Посылки хоть и запрещены, но швейцарец умудрялся их проносить в номер.

Филипп приехал в Пекин из Цюриха, чтобы освещать Олимпиаду, однако тоже был вынужден отправиться в ковидный отель. Пресс-секретарь СБР даже смог разыскать его и поблагодарить за поддержку российской спортсменки. Он также подчеркнул, что сейчас у мужчины уже нет симптомов коронавируса.

Ранее в центре политического скандала оказалась белорусская лыжница Дарья Долидович. Она заявила о преследовании со стороны властей за оппозиционные взгляды и покинула родину. Спортсменку не допустили до участия в Олимпиаде. Сейчас он тренируется в Польше. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

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