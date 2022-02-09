Переболевшим "омикроном" рекомендовали отказаться от кофе

Граждане с помощью этого популярного напитка пытаются побороть последствия COVID-19

Врач-невролог Игорь Мацокин рекомендовал отказаться от  употребления кофе тем гражданам, кто переболел омикрон-штаммом коронавируса.

"Именно в период постковида лучше минимизировать воздействие на организм стимуляторов, к которым относится и кофеин", – цитирует "Радио 1" специалиста.

По словам медика, после перенесенного коронавируса люди часто жалуются на сонливость и снижение работоспособности, поэтому они начинают употреблять в больших объемах кофе и содержащих кофеин напитков, что является заблуждением.

Между тем, пояснил врач, кофеин истощает в организме запасы аденозинтрифосфорной кислоты, которая играет важную роль в обмене энергии и веществ в организме. Он подчеркнул, что после COVID-19 они "и так минимальны".

Кроме того, кофеин приводит к обезвоживанию и, как следствие, к повышению свертываемости крови, а также к снижению в крови микроэлементов, таких как калий, а это оказывает негативное влияние на работу сердца и сердечно-сосудистую систему, резюмировал Мацокин.

Напомним, за последние сутки в России вирус подхватили еще 183 103 человека. Накануне были выписаны 97 163 пациента после COVID-19. Умерли 669 пациентов.

Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров

Войны не будет: эксперты Moody's проанализировали конфликт между Россией и Украиной

Сильных экономических потрясений для РФ тоже не ожидается

"Затопчут ногами": Макрону предрекли удар от НАТО за предложение Путину по Украине

Лидер Франции пытается примерить на себя роль великого Шарля де Голля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей