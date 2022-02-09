Курс рубля
- Без наценок и переплат: эксперт назвал самый выгодный способ покупки валюты
- Россиянам рекомендовали скорее избавиться от наличных долларов
- Курс евро резко подскочил
Врач-невролог Игорь Мацокин рекомендовал отказаться от употребления кофе тем гражданам, кто переболел омикрон-штаммом коронавируса.
"Именно в период постковида лучше минимизировать воздействие на организм стимуляторов, к которым относится и кофеин", – цитирует "Радио 1" специалиста.
По словам медика, после перенесенного коронавируса люди часто жалуются на сонливость и снижение работоспособности, поэтому они начинают употреблять в больших объемах кофе и содержащих кофеин напитков, что является заблуждением.
Между тем, пояснил врач, кофеин истощает в организме запасы аденозинтрифосфорной кислоты, которая играет важную роль в обмене энергии и веществ в организме. Он подчеркнул, что после COVID-19 они "и так минимальны".
Кроме того, кофеин приводит к обезвоживанию и, как следствие, к повышению свертываемости крови, а также к снижению в крови микроэлементов, таких как калий, а это оказывает негативное влияние на работу сердца и сердечно-сосудистую систему, резюмировал Мацокин.
Напомним, за последние сутки в России вирус подхватили еще 183 103 человека. Накануне были выписаны 97 163 пациента после COVID-19.
Умерли 669 пациентов.
Сильных экономических потрясений для РФ тоже не ожидается
Лидер Франции пытается примерить на себя роль великого Шарля де Голля