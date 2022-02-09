На лапе животного был установлен катетер

В Мытищах неизвестный мужчина подбросил к дверям ветеринарной клиники кота в пакете, однако животное насмерть замерзло на морозе. ЧП произошло на улице Силикатной.

"Был подкинут кот, вислоухий, не кастрированный, в ошейнике. Он был еще жив, когда его хозяин выкинул пакет с ним. Он вылез из пакета и пытался догнать мужчину, а он сел в свою "Ниву" и уехал!" – цитирует сообщение из соцсети интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В результате замерзшего кота позже обнаружили сотрудники ветлечебницы. Причем на лапе животного был установлен катетер.

Автор поста опубликовала фотографиями с записей камер видеонаблюдения, которые зафиксировали жестокого хозяина.

Отмечается, что это был высокий мужчина с хвостиком и в темных очках. Ветеринары просят всех, кто что-либо знает об инциденте или узнали данного человека, обратиться к ним.