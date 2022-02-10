Врач раскрыл истинную причину смерти Пушкина

Врач раскрыл истинную причину смерти Пушкина
Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Великий поэт мог скончаться из-за банальной клизмы

Врач-травматолог Сергей Ангархаев предположил, что Александр Пушкин скончался из-за промывания кишечника. Дело в том, что после ранения поэту в качестве лечения прописали пиявок для понижения температуры и клизму. Именно она могла спровоцировать воспаление и привести к инфекционно-токсическому шоку.  

Врач пояснил, что если вода под напором попадает в кишечник, то все каловые массы проникают в брюшную полость, что в свою очередь и вызываете воспалительный процесс. Далее происходит отказ всех органов из-за того, что кровь больше не выполняет свои функции, и таким образом наступает смерть. 

Сергей Ангархаев отметил, что в современных реалиях с высокой вероятностью поэт остался бы жив. 

Напомним, что Александр Пушкин погиб в 37 лет вследствие дуэли с Жоржем Шарлем Дантесом. Поэт был ранен в брюшную полость, из-за чего потерял огромное количество крови по дороге домой. Боли в животе были настолько сильными, что Пушкину давали опиум. 

По правилам того времени, на дуэли должен был присутствовать медик для оказания первой помощи, однако из-за того, что действие это было запрещено, дуэлянты старались не привлекать лишних людей. Таким образом, врача рядом с Пушкиным не оказалось. За всю жизнь у поэта было назначено 29 дуэлей. 

Источник: Газета.Ru ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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