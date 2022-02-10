Пушистые сцепились зубами и отправились в объятия Морфея

Домашние животные нередко становятся главными героями семейных легенд. Четвероногие друзья радуют хозяев своей лаской и изобретательностью. Иногда их поступки оказываются достойны того, чтобы быть увековеченными в семейной хронике. Например, невероятные отношения двух крупных псов удивили не только их владельцев, но и все интернет-пространство.



Судя по кадрам, попавшим в общий доступ, мощные собаки – большие любители устроить шуточную схватку за игрушки. Можно предположить, что они постоянно гоняют друг друга в попытках завладеть вожделенным мячиком. При этом псы явно испытывают большую взаимную любовь. Вряд ли их игрища перерастают в серьезные конфликты и ссоры.

Владельцы собак решили поделиться видеозаписью с завершением одной из таких свар. Вероятно, псы так сильно разыгрались, что в конце концов сильно устали и решили вздремнуть. При этом мяч, за который шла борьба, так никому и не достался. Исход этого побоища можно назвать ничьей – мячик остался в стиснутых зубах обеих собак.

При этом такое положение ничуть не смутило четвероногих товарищей. Удивительно, но собакены заснули прямо с мячом в пастях – оба пса крепко держат игрушку острыми зубами. При этом носы пушистых практически налезают друг на друга. Зрелище действительно умилительное.

К слову, недавно "Утро" делилось необычным видеороликом, на котором котик заснул в пасти своей подруги овчарки.