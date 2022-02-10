Эксперт рассказал об опасных для покупателя продуктовых полках в магазинах

Эксперт рассказал об опасных для покупателя продуктовых полках в магазинах
Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Всему виной несоблюдение правил гигиены сотрудниками и посещение торговых точек зараженными гражданами

Покупателям лучше обходить стороной полки в магазинах с продуктами, которые продаются на развес, поскольку в некоторых  торговых точках персонал не всегда соблюдает правила гигиены.

С таким предупреждением и советом выступил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Он пояснил, что как и сотрудники магазинов могут пренебрегать гигиеническими нормами, так и покупатели нет-нет да и чихнут, проходя мимо лотков. А между тем, отметил специалист, многие болезнетворные вирусы и бактерии способны сохранять живучесть и при низких температурах.

Прежде всего Лебедев посоветовал обходить стороной в магазинах полки с печеньем, конфетами без упаковки и сухофруктами. Данные продукты лучше покупать только в фабричной упаковке.

Кроме того, гражданам не рекомендуется брать на развес замороженные овощи, а также пельмени, манты или хинкали. Даже при варке в таких продуктах иногда сохраняются возбудители опасных заболеваний, сообщает "АиФ".

Лебедев подчеркнул, что эти советы касаются, как супермаркетов, так и маленьких торговых точек. В последних и вовсе не всегда на должном уровне сотрудники соблюдают правила гигиены.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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