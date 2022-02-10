Водителям автобусов в Подмосковье серьезно повысят зарплату

Соответствующее решение принял глава региона

Руководитель Мособласти Андрей Воробьев поделился приятной новостью с жителями этого российского региона. Губернатор объявил, что в ближайшее время водители городских автобусов станут получать примерно на 15% больше.

Такой рост зарплат связан с достаточно невысокой востребованностью данной профессии, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Местные власти собираются бороться с этой трудностью и готовы сделать вакансию более привлекательной для соискателей.

Воробьев также отметил, что из-за тяжелой эпидемиологической обстановки многие люди находятся на больничном. На этом фоне водителям, которые остались в строю, приходится трудиться с переработками, что может привести к небезопасному вождению, добавляет "Радио 1".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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