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Сегодня, 10 февраля, стало известно о трагическом происшествии в научной сфере. Этот мир покинул выдающийся французский вирусолог Люк Монтанье. Такая информация появилась в прессе.
Жизненный путь известного ученого оборвался в возрасте 89 лет. Люк Монтанье получил престижную Нобелевскую премию за неоценимый вклад в развитие вирусологии. Именно он открыл вирус иммунодефицита человека.
Что послужило причиной смерти знаменитого вирусолога, пока не сообщается. Родные и коллеги ученого скорбят из-за невосполнимой потери.
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