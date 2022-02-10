Знаменитый вирусолог скончался на 90-м году жизни

Сегодня, 10 февраля, стало известно о трагическом происшествии в научной сфере. Этот мир покинул выдающийся французский вирусолог Люк Монтанье. Такая информация появилась в прессе.



Жизненный путь известного ученого оборвался в возрасте 89 лет. Люк Монтанье получил престижную Нобелевскую премию за неоценимый вклад в развитие вирусологии. Именно он открыл вирус иммунодефицита человека.

Что послужило причиной смерти знаменитого вирусолога, пока не сообщается. Родные и коллеги ученого скорбят из-за невосполнимой потери.