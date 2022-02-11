Пользователи возмутились уровнем жизни в стране

Пользователь под ником sergeyskriptsov в социальной сети TikTok поделился видеороликом, на котором видно, как пять местных жителей буквально сражаются за продукты на помойке. Действие происходило в Воронеже.

На видео можно увидеть мужчину, который, вероятно, работает в продуктовом магазине. Он выбрасывал негодную еду из тележки в контейнер с мусором. То, что происходило дальше, может буквально повергнуть зрителя в шок. Дело в том, что за просроченными продуктами сразу же "слетелись" пять человек, которые начали активно разбирать еду себе. Мужчина, который выбрасывал продукты, не обратил на происходящее действие никакого внимания и ушел по своим делам. Для усиления трагичности эффекта автор наложил на ролик тревожную музыку и подписал его "С-стабильность", передает телеканал "360".

В сети видео набрало огромную популярность. Оно собрало более 250 тысяч просмотров и почти 2,5 тысячи комментариев. Ролик вызвал неоднозначные реакции. Некоторые посчитали, что Россию действительно довели до голода. "И это страна победитель? За это наши деды воевали?", "Мы родились в другой стране. Что с ней стало…", "Больно смотреть. Дожили до светлого будущего". Однако есть пользователи, которые считают, что люди сами опускаются до такого состояния. "У меня тоже только пенсия , но я никогда не роюсь в мусоре и мне хватает", "Это категория людей. 100 000 пенсия, всё равно будут рыться".