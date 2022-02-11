Многие загрязнения легко устраняются с помощью народных составов

Далеко не все знают, что эффективное чистящее средство можно приготовить в домашних условиях. При этом натуральный состав таких рецептов придется по душе большинству. Очищать любимую ванну значительно приятнее ароматным лимонным средством, чем резко пахнущей химией.



Лимонное чистящее средство

Для того чтобы приготовить ароматное средство, необходимо смешать чистую воду и белый уксус один к одному. После этого вливаем получившуюся жидкость в пульверизатор, добавляем цедру одного лимона и веточку розмарина. Будущий очиститель нужно хорошенько встряхнуть и оставить на неделю. Таким средством можно протирать различные поверхности, в том числе, стены.

Очистка зеркал

Для того чтобы приготовить эффективную смесь, нужно на два стакана чистой воды взять полстакана яблочного уксуса, добавить четверть стакана 70% спирта и пару капель эфирного апельсинового масла.

Все перечисленные ингредиенты смешать между собой и залить в пульверизатор. Средство отлично подходит для очистки окон и зеркал.

Как убрать пятна с одежды

Для того чтобы приготовить универсальное средство-пятновыводитель, все же потребуется обычный гель для мытья посуды. Его нужно смешать с перекисью водорода в пропорции один к двум. Потом в эту смесь необходимо добавить соду и довести до консистенции пасты. Таким средством можно натереть пятно и оставить на час, а затем постирать в стиральной машине.

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