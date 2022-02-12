Эти артефакты могут очень дорого стоить

Практически у каждого на полках или чердаке пылятся вещи родом из Советского союза, о ценности которых люди даже не подозревают. А ведь коллекционеры за некоторый антиквариат готовы отдать миллионы денег. Какие же вещи могут помочь сильно разбогатеть?

Одним из ценных антиквариатов является сервиз с рисунком "кобальтовая сетка". На выставке мирового фарфора в Брюсселе он в свое время удостоился золотой медали. В Советские времена достать его было практически невозможно, и любой интеллигент мечтал заполучить его. С сервизом в сеточку даже фотографировались, заявляет коллекционер Макс Верник.

Не стоит недооценивать и советские игрушки. Всем известные детские автомобили "Москвич", куклы и поезда. Кстати, игрушки для мальчиков, как правило, реже сохраняются в хорошем виде, поэтому и стоить будут дороже. Если же вы сумели сохранить игрушку дореволюционных времен, то продать ее можно даже на аукционе. Генеральный директор аукционного дома Сергей Бурмистров отметил, что такие игрушки стоят не менее 50 тысяч рублей, и их цена может доходить до 150 тысяч.

Ценным также является и телевизор КВН. Его экран был буквально размером с ладонь, но в наши дни такой раритет может стоить больше, чем любой современный телевизор с высоким качеством изображения.

Как отмечают эксперты, не нужно торопиться выкидывать старые вещи из дома. То, что может показаться вам хламом, другой человек оценит в целое состояние, и вы сможете заметно обогатиться за счет старых ненужных вещей.

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