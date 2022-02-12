"Не трогай меня": не желающая вычесываться хаски насмешила пользователей

"Не трогай меня": не желающая вычесываться хаски насмешила пользователей
Фото: pixabay.com
Ролик с уклоняющейся от расчески собакой стал популярным в соцсети

В ТикТоке опубликовали смешное видео с хаски, которая ни в какую не хотела вычесываться.

"Хаски добрые говорили они",

– подписала кадры хозяйка непослушной собаки.

В ролике видно, как хаски уклоняется от расчески и ворчит на хозяйку – мол, оставь мою шерсть в покое. Забавное видео собрало множество и комментариев.

"Не трогай мой пух. Он только мой", "а ну руки убрал!!!" "Мы так же вычесываемся!!!"  "Шерсть нужна мне самому",

– пишут пользователи (орфография и пунктуация сохранены).

@alyonka_stepashka Хаски добрые говорили они😆 #хаски #husky #хаскивидео #хаскиприколы #смешныеживотные #dog #хаски #хаскиголубыеглазки ♬ оригинальный звук - Весёлые Животные 🐣

Ранее мы писали о коте, который безмятежно заснул в пасти собаки и изумил публику.

 

Кристина ЧЕРНИКОВА
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