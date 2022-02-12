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В ТикТоке опубликовали смешное видео с хаски, которая ни в какую не хотела вычесываться.
"Хаски добрые говорили они",
– подписала кадры хозяйка непослушной собаки.
В ролике видно, как хаски уклоняется от расчески и ворчит на хозяйку – мол, оставь мою шерсть в покое. Забавное видео собрало множество и комментариев.
"Не трогай мой пух. Он только мой", "а ну руки убрал!!!" "Мы так же вычесываемся!!!" "Шерсть нужна мне самому",
– пишут пользователи (орфография и пунктуация сохранены).
@alyonka_stepashka Хаски добрые говорили они😆 #хаски #husky #хаскивидео #хаскиприколы #смешныеживотные #dog #хаски #хаскиголубыеглазки ♬ оригинальный звук - Весёлые Животные 🐣
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