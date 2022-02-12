Ролик с уклоняющейся от расчески собакой стал популярным в соцсети

В ТикТоке опубликовали смешное видео с хаски, которая ни в какую не хотела вычесываться.

"Хаски добрые говорили они",

– подписала кадры хозяйка непослушной собаки.

В ролике видно, как хаски уклоняется от расчески и ворчит на хозяйку – мол, оставь мою шерсть в покое. Забавное видео собрало множество и комментариев.

"Не трогай мой пух. Он только мой", "а ну руки убрал!!!" "Мы так же вычесываемся!!!" "Шерсть нужна мне самому",

– пишут пользователи (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее мы писали о коте, который безмятежно заснул в пасти собаки и изумил публику.



