Ролик набрал почти 8 миллионов просмотров

Пользователь социальной сети TikTok под ником Shapla_11 поделилась с подписчиками неожиданным, но очень простым лайфхаком. Оказывается, если вы страдаете от бессонницы, помочь в этом может обычный салат латук. Шапла Хок заявила, что подобный метод усыпил ее буквально за несколько секунд.

Для снотворного эффекта листья салата нужно промыть и залить в чашку кипятком примерно на 10 минут. Затем девушка вынула оттуда листья и положила в кипяток мятный чай, чтобы напиток было приятнее пить. Однако Шапла уточнила, что для лучшего эффекта мяту можно заменить на ромашку. После этого напиток нужно выпить, и уже спустя короткий срок вы почувствуете сначала сонливость, а затем провалитесь в глубокий сон.

Ролик буквально взорвал TikTok. Видео с лайфхаком набрало 7,7 миллионов просмотров, 1,5 миллиона лайков и почти 15 тысяч комментариев. "Я собираюсь попробовать это, я тоже борюсь с бессонницей", "Это сработало для меня после того, когда я вообще не спал всю ночь", "Я думаю, вам не нужно добавлять чай, потому что он тоже содержит кофеин". Пользователи не только сообщали, что хотели бы попробовать данный лайфхак, но и делились собственными методами борьбы с бессонницей.

Как оказалось, исследования ученых действительно подтверждают эффективность этого лайфхака. Дело в том, что вещество, которое содержится в листьях салата, обладает свойствами, которые и позволяют организму уснуть.