При живой королеве: в Великобритании готовится тайная коронация

При живой королеве: в Великобритании готовится тайная коронация
Принц Чарльз. Фото: Pool / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
План подготовки получил название Operation Golden Orb

В Великобритании тайно готовятся к коронации принца Чарльза и герцогини Камиллы. Об этом стало известно после того, как Елизавета II назвала Камиллу королевой-консортом. 

Принц Чарльз давал понять, что ему по душе более современная монархия, поэтому и коронация, когда она состоится, должна задать тон его правлению. Известно, церемония будет максимально упрощена и продлится по времени меньше, чем обычно. Кроме того, принц Чарльз хочет использовать новый дизайн официальных знаков отличия, выбрав более простую корону эпохи Тюдоров вместо дизайна Святого Эдуарда. План подготовки к укороченной и более дешевой службе в Вестминстерском аббатстве получил название Operation Golden Orb.

Герцогиня Корноуольская Камилла будет коронована вместе с супругом, сообщает источник. О тайной подготовке к коронации стало известно после того, как Елизавета II назвала Камиллу королевой-консортом. Официальное заявление было сделано в послании в честь 70-летнего юбилея правления королевы. Елизавета II также отметила, что надеется на своих граждан и на их поддержку будущей королеве. 

Напомним, что недавно с королевской семьей был связан скандал. Принц Чарльз выгнал из замка принца Эндрю в связи с делом об изнасиловании, а королева Елизавета II лишила его всех почетных званий и регалий. 

Источник: The Mail on Sunday ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА

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