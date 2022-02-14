План подготовки получил название Operation Golden Orb

В Великобритании тайно готовятся к коронации принца Чарльза и герцогини Камиллы. Об этом стало известно после того, как Елизавета II назвала Камиллу королевой-консортом.

Принц Чарльз давал понять, что ему по душе более современная монархия, поэтому и коронация, когда она состоится, должна задать тон его правлению. Известно, церемония будет максимально упрощена и продлится по времени меньше, чем обычно. Кроме того, принц Чарльз хочет использовать новый дизайн официальных знаков отличия, выбрав более простую корону эпохи Тюдоров вместо дизайна Святого Эдуарда. План подготовки к укороченной и более дешевой службе в Вестминстерском аббатстве получил название Operation Golden Orb.

Герцогиня Корноуольская Камилла будет коронована вместе с супругом, сообщает источник. О тайной подготовке к коронации стало известно после того, как Елизавета II назвала Камиллу королевой-консортом. Официальное заявление было сделано в послании в честь 70-летнего юбилея правления королевы. Елизавета II также отметила, что надеется на своих граждан и на их поддержку будущей королеве.

Напомним, что недавно с королевской семьей был связан скандал. Принц Чарльз выгнал из замка принца Эндрю в связи с делом об изнасиловании, а королева Елизавета II лишила его всех почетных званий и регалий.