В России проведут пресс-конференцию "Первая национальная премия интернет-контента"

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ТАСС проведет пресс-коференцию, посвященную презентации первой Национальной премии контента в Интернете – она вручается тем, кто транслирует социально значимую информацию в Сети.
На мероприятии выступит глава Института развития интернета Алексей Гореславский, гендиректор "СТС Медиа", председатель продюсерского совета Института развития интернета Вячеслав Муругов, а также гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. Спикеры раскроют основные цели и задачи премии, а также поделятся принципами отбора самих проектов.
Организатором премии выступает Институт развития интернета при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Пресс-конференция пройдет в онлайн-формате 15 февраля. Трансляция будет доступна на странице анонса.
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