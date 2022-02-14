В России проведут пресс-конференцию "Первая национальная премия интернет-контента"

Мерориятие состоится в онлайн-формате

ТАСС проведет пресс-коференцию, посвященную презентации первой Национальной премии контента в Интернете – она вручается тем, кто транслирует социально значимую информацию в Сети.

На мероприятии выступит глава Института развития интернета Алексей Гореславский, гендиректор "СТС Медиа", председатель продюсерского совета Института развития интернета Вячеслав Муругов, а также гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. Спикеры раскроют основные цели и задачи премии, а также поделятся принципами отбора самих проектов.

Организатором премии выступает Институт развития интернета при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Пресс-конференция пройдет в онлайн-формате 15 февраля. Трансляция будет доступна на странице анонса.