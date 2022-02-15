Пресс-секретарь не поехал на Олимпиаду в Пекин из-за болезни

Дмитрий Песков не смог отправиться вместе с Владимиром Путиным на ОИ в Китай, поскольку обследование выявило у него заражение омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщает Baza.

Пресс-секретарь президента был вынужден остаться в России и соблюдать все необходимые меры по предотвращению распространения инфекции.

Источники сообщили, что у Пескова была легкая форма заболевания. Сам же он подтвердил, что переболел ковидом во второй раз, проведя восемь дней "на удаленке".

Напомним, пресс-секретарь президента впервые заразился коронавирусом в мае 2020 года. Положительный тест тогда оказался и у его супруги,Татьяны Навки – они проходили лечение от COVID-19 в больнице. По словам спортсменки, Песков перенес болезнь чуть хуже, чем она. У фигуристки было лишь небольшое повышение температуры.