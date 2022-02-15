Женщине советуют обращаться в Роспотребнадзор

Жительница Сергиева Посада поделилась крайне неприятной историей, которая произошла с ней после покупки продукта в одном из гипермаркетов крупного отечественного ритейла. Россиянка взяла свежую курицу, однако дома заподозрила неладное.

Вскрыв упаковку, осмотрела мясо и ужаснулась: на одной из ножек красовалось неприятное черное пятно. Женщина не поняла: то ли птица была заражена и оказалась с "гангреной", как предположил один из комментаторов в посте, то ли была с огромной раной, которая появилась еще до забоя. На вид мясо было крайне неаппетитным.

Пользователи призвали даму вернуть товар в магазин и пожаловаться администратору – речь идет о безопасности пищи, а значит, проблеме нужно придать огласку. Кое-кто посоветовал обращаться в Роспотребнадзор, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".