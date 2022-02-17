Ситуация может привести к авиакатастрофе

Многим знакома ситуация, когда самолет полон свободных мест, однако стюардессы категорически не разрешают вставшим пассажирам пересаживаться. В чем заключается причина запрета и какое дело может быть до этого экипажу, если речь идет о зарегистрированных пассажирах, которые уже допущены на борт? О причинах поведала американская стюардесса Сенеринити Хейли, которая записала в TokTok ролик, где все объяснила пользователям.

Оказывается, передвижение физического объекта по борту во время полета спровоцирует с высокой долей вероятности аварийную ситуацию – воздушное судно может перевернуться. Неслучайно экипаж перед взлетом проводит проверку с взвешиванием и балансировкой самолета.

"Любопытный факт. Когда вы пересаживаетесь, вы уже меняете текущий баланс самолета. На всякий случай нужно спросить у бортпроводника, можете ли вы пересесть. Нам нужно убедиться, что в самолете достаточный вес, а балансировка позволяет судну взлететь", – заявила автор ролика.

Видео успели просмотреть уже тысячи человек. А один сбитый с толку пользователь поинтересовался: правильно ли он понял, что все-таки можно пересесть? Серенити уточнила в комментариях, что такая возможность есть при наличии свободных сидений, однако в бизнес-класс пассажира, летящего экономом, никто не пустит. В любом случае, экипаж должен знать о перераспределении веса. И на такие уступки бортпроводники готовы пойти лишь перед взлетом.

А один из пилотов рассказал, что уже при пересадке четырех пассажиров во время полета самолет может оказаться в критической ситуации.