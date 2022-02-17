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Королева Великобритании Елизавета II пожаловалась на серьезное ухудшение здоровья.
Недавно в Виндзорском замке у правительницы поинтересовались ее самочувствием. Сжимающая трость Елизавета II призналась, что испытывает проблемы с ногами.
"Ну, как видите, я не могу двигаться", – ответила королева.
По данным источников, монархине трудно ходить даже с тростью. Медики считают, что к скованности движений 95-летней Елизаветы II привели возрастные изменения, передает телеканал "360".
В начале февраля Великобритания праздновала 70 лет со дня восхождения королевы на престол. Ей пришлось не только взять в свои руки управление государством, но и воспитать четырех наследников.
Ранее в прессе рассказали, в чем заключается секрет долголетия Елизаветы II. Даже в почтенном возрасте она не отходит от своих обязанностей. Оказалось, что представительница династии Виндзор придерживается нескольких правил для сохранения здоровья. Она не переедает и питается четыре раза в день в определенное время.
Монаршая особа отдает предпочтение простым блюдам. Чаще всего на ее столе можно увидеть мясо или рыбу с овощами.
Королева часто выполняет легкие физические упражнения, а также придерживается строгого расписания сна.
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