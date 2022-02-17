У 95-летней королевы Елизаветы отказывают ноги

У 95-летней королевы Елизаветы отказывают ноги
Елизавета II. Фото: Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Здоровье монаршей особы вызывает большие опасения

Королева Великобритании Елизавета II пожаловалась на серьезное ухудшение здоровья.

Недавно в Виндзорском замке у правительницы поинтересовались ее самочувствием. Сжимающая трость Елизавета II призналась, что испытывает проблемы с ногами. 

"Ну, как видите, я не могу двигаться", – ответила королева. 

По данным источников, монархине трудно ходить даже с тростью. Медики считают, что к скованности движений 95-летней Елизаветы II привели возрастные изменения, передает телеканал "360".

В начале февраля Великобритания праздновала 70 лет со дня восхождения королевы на престол. Ей пришлось не только взять в свои руки управление государством, но и воспитать четырех наследников. 

Ранее в прессе рассказали, в чем заключается секрет долголетия Елизаветы II. Даже в почтенном возрасте она не отходит от своих обязанностей. Оказалось, что представительница династии Виндзор придерживается нескольких правил для сохранения здоровья. Она не переедает и питается четыре раза в день в определенное время. 

Монаршая особа отдает предпочтение простым блюдам. Чаще всего на ее столе можно увидеть мясо или рыбу с овощами. 

Королева часто выполняет легкие физические упражнения, а также придерживается строгого расписания сна. 

Источник: The New York Times ✓ Надежный источник
Татьяна ДВОРЯНЧИКОВА
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