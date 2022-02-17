Провидица рассказала о возможном гражданском противостоянии

Ясновидящая Джулия Ванг, победившая в популярном мистическом шоу "Битва экстрасенсов", предсказала необратимые события для России в текущем году.



По словам провидицы, россиян может ждать страшное будущее.

Ванг заявила, что Россию ждет "неминуемая гибель" в том случае, если в 2022 году она вступит в войну. Ясновидящая подчеркнула, что некоторые события и вовсе окажутся необратимыми для россиян.

В предсказании Ванг присутствует термин "братская война".

Согласно ее пророчеству, при открытом военном противостоянии регионы будут дистанцироваться.

Джулия также высказалась о Сибири и Кавказе. Она утверждает, что эти регионы ожидают волнения сепаратистов, поэтому необходимо быть внимательными к этой теме.

По словам Ванг, в текущем году Россия может приблизиться к "грани", что повысить риск возникновения противостояния со стороны граждан.

Ранее экстрасенс Мехди Ибрагими Вафа рассказал о судьбе России в 2022 году. Он предвидит, что в ближайшее время страна погрузится в насыщенные и жаркие события, а в мире начнет меняться геополитическая ситуация. Эксперт подчеркнул, что для многих россиян текущий год станет благополучным после череды испытаний.

По прогнозам Мехди, Россия укрепит свое влияние на международном уровне. При этом, эзотерик исключил вероятность начала Третьей мировой войны. Ясновидящий напомнил, что Ванга также говорила о росте авторитета России в 2022 году.