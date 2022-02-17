Пострадавшая уже написала заявление в СК

Российская модель легла под нож пластического хирурга, который изуродовал ее лицо. Юлия рассказала журналистам, что теперь не в состоянии закрыть веки. А пришла сначала просто на прием к косметологу и не планировала проводить никаких серьезных операций.

Девушка сообщила, что пришла на консультацию к специалисту в одну из сочинских клиник – увидела рекламу в Интернете, которая привела ее к косметологу. Захотелось немного подтянуть лицо.

Специалисту пациентка сообщила, что желала бы подтянуть штрихи, которые нуждаются в исправлении. А тот предложил махом избавиться от всех проблем за счет пластической операции – чтобы не было ни визуальных возрастных изменений, ни брылей на верхнем веке, как считала сама Юлия.

Героиня совершенно не смутилась, что ей нужно было ложиться на операцию не в Сочи, а в Краснодаре. Там все и произошло: после процедуры модель не могла узнать себя. В зеркале она увидела лишь обезображенное лицо, лишенное мимики. Теперь пациентка не может ни закрыть глаза, ни выдавить улыбку.

Хирурги, правда, свою ошибку не признают. И Юлия уже написала заявление в следственный комитет Краснодара. Пока что, отмечает источник, уголовное дело не возбуждено.

В СМИ утверждают, что Юлия когда-то принимала участие в конкурсах красоты. Теперь же бывшей конкурсантке не выдавить и намека на улыбку. Остальные хирурги подозревают, что россиянке могли вколоть при операции вызывающий аллергическую операцию препарат. Оперировавший ее хирург утверждает, что у пациентки присутствует генетическое заболевание, название которого в медицинской литературе отсутствует.