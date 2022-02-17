Франция Африку потеряла, а Россия вновь приобретает: Клинцевич оценил выход миротворцев из Мали

Франция Африку потеряла, а Россия вновь приобретает: Клинцевич оценил выход миротворцев из Мали
Франц Клинцевич. Фото: council. gov.ru / Global Look Press / www.globallookpress.com

Бывший российский сенатор, политик и общественный деятель Франц Клинцевич считает, что вывод европейских миротворцев из Мали является победой не только отдельно взятой африканской республики, но и всего континента.

Руководство Франции сегодня, 17 февраля, объявило о выводе миротворческой миссии из Мали. Операции "Бархан" и "Такуба" сворачиваются на территории африканской республики. В Елисейском дворце заявили, что не могут договориться о сотрудничестве с новыми малийскими властями, а также взаимодействию мешает присутствие в стране российских инструкторов, которых на Западе принято считать сотрудниками "ЧВК Вагнера".

По мнению Клинцевича, решение французского президента Эммануэля Макрона вывести войска из Мали стало своего рода победой для африканцев:

"В Африке победили свободолюбивые настроения, желание отстаивать свой суверенитет. В этом есть очень большое место России".

В последнее время в разных странах Черного континента распространились антифранцузские настроения, подпитываемые желанием Парижа контролировать Африку, отметил Клинцевич. Но сейчас ситуация изменилась благодаря решительным мерам самих африканцев, правительств независимых стран.

"Франция теряет влияние в Африке. Сейчас все страны континента реально освобождаются от этого гнета. Даже в тех странах, которые формально считаются независимыми, там ходит французская валюта. Долгие годы Париж живет за счет Африки. Практически только четверть от оборота африканских государств остается им, а остальное распределяется среди банков европейской страны.

Изменить ситуацию – это святая задача руководства африканских стран. Мы живем в современном мире, когда все имеют свободу выбора. Еще в должности сенатора я убедился высоком интересе африканских государств к технологиям и возможностям России, потому что соотношение цена-качество их очень устраивает", – заявил бывший сенатор.

Российский политик крайне негативно оценивает влияние Франции на Африку. В то же время, он отметил, что интерес этого континента к сотрудничеству с Россией неуклонно растет.

"Я уверен, африканский континент полностью освободится от французского гнета. Это раковая опухоль на теле очень многих африканских стран. Очень важно, что интерес африканцев к России катастрофически растет. Это интерес к современным технологиям и интерес к возможностям сельского хозяйства и промышленности, интерес очень велик. Если говорить кратко: Франция Африку потеряла, а Россия вновь приобретает. Это геополитический баланс, который сейчас сложился и изменить его невозможно", – подытожил Клинцевич.

По запросу малийских властей Франция в январе 2013 года начала интервенцию с целью изгнания исламистов, захвативших большую часть севера страны, но за долгие годы озвученные цели достигнуты не были.

Половина из 4500 французских солдат, которые в настоящее время развернуты для операции "Бархан", дислоцированы в Мали, но вскоре они покинут страну из-за давления со стороны новых властей Бамако.

Роман ИГНАТОВ
новости партнеров

Нашел слабые места: в Британии объявили о победе Путина над Западом

Российский лидер обыграл США и Европу

Лондон сделал строгое предупреждение Москве

От России потребовали вернуться к переговорному процессу по Украине

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей