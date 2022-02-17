Франция Африку потеряла, а Россия вновь приобретает: Клинцевич оценил выход миротворцев из Мали

Бывший российский сенатор, политик и общественный деятель Франц Клинцевич считает, что вывод европейских миротворцев из Мали является победой не только отдельно взятой африканской республики, но и всего континента.

Руководство Франции сегодня, 17 февраля, объявило о выводе миротворческой миссии из Мали. Операции "Бархан" и "Такуба" сворачиваются на территории африканской республики. В Елисейском дворце заявили, что не могут договориться о сотрудничестве с новыми малийскими властями, а также взаимодействию мешает присутствие в стране российских инструкторов, которых на Западе принято считать сотрудниками "ЧВК Вагнера".

По мнению Клинцевича, решение французского президента Эммануэля Макрона вывести войска из Мали стало своего рода победой для африканцев:

"В Африке победили свободолюбивые настроения, желание отстаивать свой суверенитет. В этом есть очень большое место России".

В последнее время в разных странах Черного континента распространились антифранцузские настроения, подпитываемые желанием Парижа контролировать Африку, отметил Клинцевич. Но сейчас ситуация изменилась благодаря решительным мерам самих африканцев, правительств независимых стран.

"Франция теряет влияние в Африке. Сейчас все страны континента реально освобождаются от этого гнета. Даже в тех странах, которые формально считаются независимыми, там ходит французская валюта. Долгие годы Париж живет за счет Африки. Практически только четверть от оборота африканских государств остается им, а остальное распределяется среди банков европейской страны.

Изменить ситуацию – это святая задача руководства африканских стран. Мы живем в современном мире, когда все имеют свободу выбора. Еще в должности сенатора я убедился высоком интересе африканских государств к технологиям и возможностям России, потому что соотношение цена-качество их очень устраивает", – заявил бывший сенатор.

Российский политик крайне негативно оценивает влияние Франции на Африку. В то же время, он отметил, что интерес этого континента к сотрудничеству с Россией неуклонно растет.

"Я уверен, африканский континент полностью освободится от французского гнета. Это раковая опухоль на теле очень многих африканских стран. Очень важно, что интерес африканцев к России катастрофически растет. Это интерес к современным технологиям и интерес к возможностям сельского хозяйства и промышленности, интерес очень велик. Если говорить кратко: Франция Африку потеряла, а Россия вновь приобретает. Это геополитический баланс, который сейчас сложился и изменить его невозможно", – подытожил Клинцевич.

По запросу малийских властей Франция в январе 2013 года начала интервенцию с целью изгнания исламистов, захвативших большую часть севера страны, но за долгие годы озвученные цели достигнуты не были.

Половина из 4500 французских солдат, которые в настоящее время развернуты для операции "Бархан", дислоцированы в Мали, но вскоре они покинут страну из-за давления со стороны новых властей Бамако.