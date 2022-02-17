Вот что бывает, если три года откладывать визит к врачу

У пациента в Раменском удалили из тела липому, которая оказалась весом в четыре килограмма. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Оказалось, что мужчина три года откладывал визит к медику, и только тогда, когда проблема стала крайне серьезной, обратился к врачу. На бедре у него выявили липому внушительных размеров.

Сейчас у пациента все хорошо. Его уже выписали из больницы, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".