Курс рубля
- США устроят в марте "сюрприз" для рубля – эксперт
- Россиянам рекомендовали скорее избавиться от наличных долларов
- Курс евро резко подскочил
836 новости
У пациента в Раменском удалили из тела липому, которая оказалась весом в четыре килограмма. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Оказалось, что мужчина три года откладывал визит к медику, и только тогда, когда проблема стала крайне серьезной, обратился к врачу. На бедре у него выявили липому внушительных размеров.
Сейчас у пациента все хорошо. Его уже выписали из больницы, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Российский лидер обыграл США и Европу
От России потребовали вернуться к переговорному процессу по Украине