Опухоль или инсульт: врач перечислил возможные диагнозы разучившейся ходить Елизаветы II

Опухоль или инсульт: врач перечислил возможные диагнозы разучившейся ходить Елизаветы II
Елизавета II. Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Эндокринолог считает, что скандалы вокруг Букингемского дворца негативно отражаются на здоровье королевы

Публику взволновало ухудшение здоровья королевы Великобритании Елизаветы II. 

На первом очном официальном приеме после контакта с заболевшим ковидом принцем Чарльзом она рассказала, что имеет трудности в передвижении. 

95-летняя монаршая особа встретила представителей британского Минобороны, стоя на одном месте с тростью в руке. 

Эндокринолог и кардиолог Алексей Жито в беседе с изданием "Пятый канал" предположил, с чем может быть связана подобная скованность и какое отношение к этому имеют принц Гарри и Меган Маркл.

По словам эксперта, спектр заболеваний с подобными симптомами очень велик. Возможно, королева столкнулась с атрофией мышц, нейропатией и другими неврологическими расстройствами. Они могут возникать после инсультов или травм. 

К проблемам с ходьбой могут привести опухоль головного мозга, заболевания крови и проблемы с щитовидной железой. Возможно, мышечная слабость сигнализирует о недостатке витаминов и минеральных веществ. 

Жито подчеркнул, что скандалы с участием принца Гарри и Меган Маркл стали для королевы большим стрессом, что также могла послужить причиной резкого ухудшения состояния. 

Медик обратил внимание, что у 95-летней Елизаветы II происходят возрастные изменения в суставах, и с годами они теряют подвижность, а ходьба начинает приносить боль. 

Еще одним предположительным диагнозом стал редкий синдром Гийена – Барре, вызывающий проблемы с ногами. Он мог стать последствием скрытой формы ковида. 

Эндокринолог отметил, что в зависимости от диагноза, установленного лечащими врачами королевы, у нее есть все шансы восстановиться. 

Ранее публику взволновал странный фиолетовый оттенок кожи рук Елизаветы II. 

Источник: "Пятый канал" ✓ Надежный источник
Татьяна ДВОРЯНЧИКОВА
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