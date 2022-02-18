Эндокринолог считает, что скандалы вокруг Букингемского дворца негативно отражаются на здоровье королевы

Публику взволновало ухудшение здоровья королевы Великобритании Елизаветы II.



На первом очном официальном приеме после контакта с заболевшим ковидом принцем Чарльзом она рассказала, что имеет трудности в передвижении.

95-летняя монаршая особа встретила представителей британского Минобороны, стоя на одном месте с тростью в руке.

Эндокринолог и кардиолог Алексей Жито в беседе с изданием "Пятый канал" предположил, с чем может быть связана подобная скованность и какое отношение к этому имеют принц Гарри и Меган Маркл.

По словам эксперта, спектр заболеваний с подобными симптомами очень велик. Возможно, королева столкнулась с атрофией мышц, нейропатией и другими неврологическими расстройствами. Они могут возникать после инсультов или травм.

К проблемам с ходьбой могут привести опухоль головного мозга, заболевания крови и проблемы с щитовидной железой. Возможно, мышечная слабость сигнализирует о недостатке витаминов и минеральных веществ.

Жито подчеркнул, что скандалы с участием принца Гарри и Меган Маркл стали для королевы большим стрессом, что также могла послужить причиной резкого ухудшения состояния.

Медик обратил внимание, что у 95-летней Елизаветы II происходят возрастные изменения в суставах, и с годами они теряют подвижность, а ходьба начинает приносить боль.

Еще одним предположительным диагнозом стал редкий синдром Гийена – Барре, вызывающий проблемы с ногами. Он мог стать последствием скрытой формы ковида.

Эндокринолог отметил, что в зависимости от диагноза, установленного лечащими врачами королевы, у нее есть все шансы восстановиться.

Ранее публику взволновал странный фиолетовый оттенок кожи рук Елизаветы II.