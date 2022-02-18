Загадочный силуэт на фотографии: вскрылись новые подробности тайны перевала Дятлова

Загадочный силуэт на фотографии: вскрылись новые подробности тайны перевала Дятлова
Фото: Adam Clarke/moodboard/www.globallookpress.com
Неизвестное существо запечатлел один из членов группы

Гибель туристической группы Дятлова случилась 63 года назад, однако трагедия по-прежнему покрыта загадками и тайнами. Причину случившегося до сих пор не удалось установить, а новые мистические подробности всплывают по сей день. 

Так, недавно был обнаружен снимок Николая Тибо-Бриньоля, одного из участников похода, на котором запечатлен странный пугающий силуэт. Фигура засвечена из-за солнца, поэтому никаких черт лица или тела различить нельзя. Однако неизвестный выглядит довольно ужасающе и опасно. 

Скорее всего, силуэт на фото не является кем-то из участников группы. По крайней мере, его пропорции не соответствуют никому из туристов. Есть предположение, что на фотографии членам группы Дятлова удалось запечатлеть снежного человека. 

Данная мысль подтверждается одной из версий о гибели туристов. Считается, что они во время своего лыжного похода наткнулись на пещеру с золотом, вход в которую охраняло неизвестное существо. Когда оно увидело туристов, создание начало догонять их, и смогло настигнуть, соответственно, на перевале. 

В этой версии, однако, есть много несоответствий. Например, продукты и снаряжение группы остались нетронутыми, хотя существо наверняка бы заинтересовалось припасами, которые остались без хозяев. Есть предположение, что неизвестный силуэт с фотографии вообще может оказаться самым обычным бликом. Фото опубликовано в канале на "Яндекс. Дзен". 

В любом случае, трагедия на перевале Дятлова по сей день остается одной из самых загадочных и непонятных. По официальной версии, гибель туристов произошла из-за стихийной силы, однако настоящую причину никто не знает. 

На перевале Дятлова по сей день происходят трагедии. Так, летом там погиб инструктор туристической группы. 

Источник: Яндекс Дзен ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
новости партнеров

Постпред США объявила о "вторжении" России в Восточную Европу

Американский дипломат выступила с громким заявлением

Лавров "вытер пол" главой МИД Британии на переговорах в Москве - Magyar Hírlap

Венгерский журналист раскритиковал уровень знаний шефа дипломатии Соединенного Королевства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей