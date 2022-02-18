Неизвестное существо запечатлел один из членов группы

Гибель туристической группы Дятлова случилась 63 года назад, однако трагедия по-прежнему покрыта загадками и тайнами. Причину случившегося до сих пор не удалось установить, а новые мистические подробности всплывают по сей день.

Так, недавно был обнаружен снимок Николая Тибо-Бриньоля, одного из участников похода, на котором запечатлен странный пугающий силуэт. Фигура засвечена из-за солнца, поэтому никаких черт лица или тела различить нельзя. Однако неизвестный выглядит довольно ужасающе и опасно.

Скорее всего, силуэт на фото не является кем-то из участников группы. По крайней мере, его пропорции не соответствуют никому из туристов. Есть предположение, что на фотографии членам группы Дятлова удалось запечатлеть снежного человека.

Данная мысль подтверждается одной из версий о гибели туристов. Считается, что они во время своего лыжного похода наткнулись на пещеру с золотом, вход в которую охраняло неизвестное существо. Когда оно увидело туристов, создание начало догонять их, и смогло настигнуть, соответственно, на перевале.

В этой версии, однако, есть много несоответствий. Например, продукты и снаряжение группы остались нетронутыми, хотя существо наверняка бы заинтересовалось припасами, которые остались без хозяев. Есть предположение, что неизвестный силуэт с фотографии вообще может оказаться самым обычным бликом. Фото опубликовано в канале на "Яндекс. Дзен".

В любом случае, трагедия на перевале Дятлова по сей день остается одной из самых загадочных и непонятных. По официальной версии, гибель туристов произошла из-за стихийной силы, однако настоящую причину никто не знает.

На перевале Дятлова по сей день происходят трагедии. Так, летом там погиб инструктор туристической группы.