Новые штрафы с 1 марта: что можно предусмотреть заранее

Новые штрафы с 1 марта: что можно предусмотреть заранее
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Время исправить правонарушения еще есть

С 1 марта  наступает не только календарная весна, но срок вступления в силу ряда постановлений и законов, неисполнение которых может больно ударить по карману.

Так, с 1 марта 2022 года начинает действовать принятый в прошлом году приказ Минстроя "Об утверждении правил пользования жилыми помещениями". Важно, что теперь эти правила распространяются не только на граждан, но и на юрлица, если жилая недвижимость записана на них.

Изначально самый громкий резонанс вызвал пункт, касающийся балконов. Появились сообщения, что за их остекление без разрешения могут оштрафовать. На самом деле, эта норма существовала и раньше. Регионы и муниципалитеты вправе прописывать требования к внешнему виду дома в своих актах, и при выявлении нарушений этих норм могут потребовать вернуть балкон или лоджию в первозданное состояние и наложить штраф. Поэтому владельцам квартир желательно заранее ознакомиться с подобными документами.

Кстати, сосульки, свисающие с балконов, и полуоторванные козырьки – это тоже в зоне ответственности владельцев квартир. Управляющая компания обязана следить только за состоянием выступающей из стены дома бетонной плиты, то есть "полом" балкона, и ее внешним декором при наличии.

С 1 марта сотрудники ГИБДД вновь вправе оштрафовать водителя, управляющего автомобилем определенных категорий без диагностической карты. Напомним, техосмотр по-прежнему обязателен для такси, автобусов, коммерческого транспорта. Также ТО придется пройти при купле/продаже машины старше четырех лет. Сумма штрафа за отсутствие этого документа составит 2 тысячи рублей, уточняет "Лайф".

Кстати, за наличием полиса ОСАГО с 1 марта будут следить и дорожные камеры тоже. Если в системе будет зафиксировано отсутствие полиса, штраф будет назначен автоматически. Его размер – 800 рублей. Но выписывать его могут хоть каждый день, пока водитель не оформит ОСАГО.

Еще одним штрафом с 1 марта будут карать за незаконную установку ящика для благотворительных сборов. Для частных лиц он может составить от 3 тыс.руб. и выше, для юрлиц – до 50 тысяч рублей.

Ранее "Утро" рассказывало, за какие товары с АлиЭкспресс можно попасть под административную ответственность в РФ и даже угодить в тюрьму.

Источник: Life ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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