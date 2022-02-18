Местная жительница не стала обращать внимание на предупреждения дежурного и прохожих

Жительница Москвы, погибшая из-за падения наледи с крыши жилого дома на востоке города, проигнорировала требования безопасности. Об этом сообщили в префектуре восточного административного округа столицы.

Как отмечает источник, 18 февраля на Парковой улице проводились работы по очистке водоприемных желобов и воронок системы наружного водостока с условиями всех требуемых охранных предприятий. Участок огородили двумя линиями, на земле организовали дежурство.

Женщина, однако, не обратила внимание на предупреждения дежурного и прохожих, пройдя в зону производства работ. Москвичка скончалась из-за травм, вызванных падением наледи, которую счищали с желобов.