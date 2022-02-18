Горожан призвали к бдительности

Жительницу Павловского Посада крайне смутили подозрительные дамы, которые, с ее слов, донимали пожилую женщину на улице. Неравнодушная горожанка, выложившая на эту тему пост, узнала, что особы возрастом примерно от 22 до 40 лет представились помощницами одного их храмов, попросив оказать помощь продуктами и деньгами.

Хозяйка дома заподозрила неладное и отказалась открывать дверь. Настойчивые дамы прекратили ломиться и через время ушли.

Затем автор поста проехалась мимо дома пенсионерки и вновь увидела там тех же самых просительниц. На вопрос о целях визита те заявили, что просто хотят снять комнату.

Рядом стоял легковой автомобиль – за рулем сидела темноволосая дама, которая заметно занервничала. Как только просительницы сели в машину, сразу тронулась и двинулась в сторону Городка, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".