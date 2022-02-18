Курс рубля
- США устроят в марте "сюрприз" для рубля – эксперт
- Россиянам рекомендовали скорее избавиться от наличных долларов
- Курс евро резко подскочил
В Раменской больнице врачи-офтальмологи вернули зрение 75-летнему пациенту. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.
По данным ведомства, пожилой мужчина обратился к медикам с жалобами на снижение зрения. Офтальмологи проверили глаза пенсионера, и выяснили, что ранее он перенес операцию по замене хрусталика глаза на искусственный.
В результате травмы имплант сместился, что и привело к снижению зрения и повышению внутриглазного давления.
Медики в один заход провели пациенту сразу три операции. В итоге мужчине вернули прежний уровень зрения.
Как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", сейчас пенсионер чувствует себя хорошо, он уже находится дома.
Американский дипломат выступила с громким заявлением
Венгерский журналист раскритиковал уровень знаний шефа дипломатии Соединенного Королевства