В Раменске врачи вернули зрение пенсионеру

Пожилому мужчине провели одномоментно три операции

В Раменской больнице врачи-офтальмологи вернули зрение 75-летнему пациенту. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.

По данным ведомства, пожилой мужчина обратился к медикам с жалобами на снижение зрения. Офтальмологи проверили глаза пенсионера, и выяснили, что ранее он перенес операцию по замене хрусталика глаза на искусственный.

В результате травмы имплант сместился, что и привело к снижению зрения и повышению внутриглазного давления.

Медики в один заход провели пациенту сразу три операции. В итоге мужчине вернули прежний уровень зрения.

Как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", сейчас пенсионер чувствует себя хорошо, он уже находится дома.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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