Лунный календарь стрижек на март 2022 года

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Назначать дату стрижки стоит, исходя из пожеланий и
ориентируясь на лунный календарь. Так, если нужно, чтобы волосы росли быстрее,
стричься надо, когда Луна растет. Если у вас короткая стрижка и вы хотите,
чтобы форма продержалась дольше, идти в салон нужно, наоборот, когда Луна
убывает. В марте Луна будет расти с 3 по 17, а убывать 1, а также с 19 по 31.
Удачные для стрижки дни: 3, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 17 и 26 марта. Среди этих дат есть особенно "мощные".
7 марта поход в парикмахерскую не только поможет привести в порядок прическу, но и притянет к вам удачу и деньги. День благоприятен для стрижки, окрашивания, а также коррекции бровей.
Стрижка 8 марта поможет ускорить рост волос. День благоприятен и для окрашивания.
14 марта стрижка укрепит волосы. Кроме того, согласно лунному календарю на март, поход в парикмахерскую поможет привлечь удачу.
"Денежную" стрижку можно сделать и 15 марта. Финансовое благополучие привлечет также и процедура окрашивания.
11 марта идти в салон не стоит. Стрижка может негативно сказаться не только на здоровье волос, но и организма в целом.
Неудачный день и 27 марта. Если постричь волосы в этот день, это может обернуться упадком сил и ссорами с окружающими.
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