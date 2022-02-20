Лунный календарь стрижек на март 2022 года

Лунный календарь стрижек на март 2022 года
Фото: pixabay.com
Поход в салон в подходящий день даст желанный эффект

Назначать дату стрижки стоит, исходя из пожеланий и ориентируясь на лунный календарь. Так, если нужно, чтобы волосы росли быстрее, стричься надо, когда Луна растет. Если у вас короткая стрижка и вы хотите, чтобы форма продержалась дольше, идти в салон нужно, наоборот, когда Луна убывает. В марте Луна будет расти с 3 по 17, а убывать 1, а также с 19 по 31.

Когда стричь волосы в марте по лунному календарю

Удачные для стрижки дни: 3, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 17 и 26 марта. Среди этих дат есть особенно "мощные".

7 марта поход в парикмахерскую не только поможет привести в порядок прическу, но и притянет к вам удачу и деньги. День благоприятен для стрижки, окрашивания, а также коррекции бровей.

Стрижка 8 марта поможет ускорить рост волос. День благоприятен и для окрашивания.

14 марта стрижка укрепит волосы. Кроме того, согласно лунному календарю на март, поход в парикмахерскую поможет привлечь удачу.

"Денежную" стрижку можно сделать и 15 марта. Финансовое благополучие привлечет также и процедура окрашивания.

Неблагоприятные для стрижки дни в марте

11 марта идти в салон не стоит. Стрижка может негативно сказаться не только на здоровье волос, но и организма в целом.

Неудачный день и 27 марта. Если постричь волосы в этот день, это может обернуться упадком сил и ссорами с окружающими.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров

Байден "официально" объявил о вторжении России на Украину и обозначил срок

Из уст первого лица США прозвучало скандальное заявление

На территории Ростовской области взорвался снаряд - СМИ

Инцидент произошел в километре от границы с Украиной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей