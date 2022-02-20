Лунный календарь стрижек на март 2022 года

Поход в салон в подходящий день даст желанный эффект

Назначать дату стрижки стоит, исходя из пожеланий и ориентируясь на лунный календарь. Так, если нужно, чтобы волосы росли быстрее, стричься надо, когда Луна растет. Если у вас короткая стрижка и вы хотите, чтобы форма продержалась дольше, идти в салон нужно, наоборот, когда Луна убывает. В марте Луна будет расти с 3 по 17, а убывать 1, а также с 19 по 31.



Когда стричь волосы в марте по лунному календарю

Удачные для стрижки дни: 3, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 17 и 26 марта. Среди этих дат есть особенно "мощные".

7 марта поход в парикмахерскую не только поможет привести в порядок прическу, но и притянет к вам удачу и деньги. День благоприятен для стрижки, окрашивания, а также коррекции бровей.

Стрижка 8 марта поможет ускорить рост волос. День благоприятен и для окрашивания.

14 марта стрижка укрепит волосы. Кроме того, согласно лунному календарю на март, поход в парикмахерскую поможет привлечь удачу.

"Денежную" стрижку можно сделать и 15 марта. Финансовое благополучие привлечет также и процедура окрашивания.

Неблагоприятные для стрижки дни в марте

11 марта идти в салон не стоит. Стрижка может негативно сказаться не только на здоровье волос, но и организма в целом.

Неудачный день и 27 марта. Если постричь волосы в этот день, это может обернуться упадком сил и ссорами с окружающими.