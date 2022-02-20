Политолог Карасев указал на плачевное состояние системы здравоохранения Петербурга на фоне случаев отравления барием

Политолог Карасев указал на плачевное состояние системы здравоохранения Петербурга на фоне случаев отравления барием
Фото: pixabay.com
Ответственность за смертельное отравление пациентов барием в ГКДЦ №1 Петербурга лежит на губернаторе Александре Беглове и чиновниках Смольного

Соответствующим мнением поделился политолог Владимир Карасев.

По словам эксперта, система здравоохранения Северной столицы доведена руководством города до критического состояния. В обстоятельствах происшествия должны разбираться правоохранители. Также нужна проверка в отношении комитета здравоохранения, убежден Карасев.

Политолог не исключил, что в деле о гибели людей от промышленного бария может быть и коррупционная составляющая. Стоит уделить внимание тому, как тщательно петербургские чиновники контролировали качество препарата. Карасев также отметил, что градоначальник не должен упускать из виду процессы, напрямую связанные с жизнью людей.

"В первую очередь, вопрос к губернатору, который обязан контролировать все вопросы в Санкт-Петербурге. Почему так получилось?! И надо узнать, каких людей он там поставил в этой системе здравоохранения насколько они профессиональны. Поскольку, конечно, такая большая трагедия", – подчеркнул политолог.

Расследование дела о гибели пациентов ГКДЦ №1 от промышленного бария продолжается. СМИ сообщали, что жертвами отравления уже стали восемь человек.

Источник: "Аргументы недели" ✓ Надежный источник
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