Все санкции перепробованы, в дальнейшем глобалистам остается только "играть на нервах"

Офшорная элита до сих пор считает своей Отчизной мировую систему, выстроенную Соединенными Штатами, единственно правильной концепцией. Однако рано или поздно, под натиском необратимого ветра перемен, глобальная модель претерпит серьезнейшие изменения, пишет Леонид Крутаков, доцент Финансового университета при Правительстве России.

Автор напомнил, что первые "нулевые" годы инвестиционный ландшафт глобальной экономики был преобразован – инвестиции в развивающиеся рынки из национальных госфондов стали превышать потоки, которые выделялись по линии МВФ и Всемирного Банка даже в суммарном значении. В Суверенных фондах накопилось 3 триллиона долларов. Если бы не кризис тринадцатилетней давности, в целом сумма госфондов оказалась бы выше общемирового резерва и выросла бы минимум в три раза. Однако "центр" придумал, как удержаться на плаву.

Пока основой глобализации остается финансовый рынок с наднациональной надстройкой в виде кредитно-денежной системы. Однако капитальный актив сохраняется в национальных орбитах, что бросает вызов Соединенным Штатам. Если уровень открытого доступа к финансовому рынку сохранится, через три года в Китае будет сосредоточена треть роста мировой экономики, что в два раза (включая Индию) превысит вклад США и ЕС,

"И если бы украинского Майдана и якобы вызванных им санкций не было, то его следовало бы придумать. Санкции против России вводились по внутреннему меню Запада. Сначала личные, потом секторальные, но только те, которые не ударят по самому Западу, а точнее – по США. Европа в этой игре – такой же расходный материал как Россия и Китай. А ставка – роль регулятора мировой экономики и инвестиционной политики", – пишет Крутаков.

Все введенные санкции, считает колумнист, теперь сведены к игре на нервах и интересах российской офшорной элиты, перегнавшей на Запад огромнейшие ресурсы. Речь идет о круге лиц, ставшем заложником собственных интересов.

"Почему наша офшорная элита и официальные либералы так боятся санкционных угроз и давят со всех сторон на политическое руководство страны? Потому что все результаты их "славных трудов" в 90-е годы хранятся там. Потому что все их состояния – внутри того самого долгового пузыря. Лопнет он, и все надо начинать сначала. А силы уже не те, организм износился, решимости не хватает, пройти по колено в крови и не стошнить не получится. Облагородились, церковки построили", – считает автор.



Неолиберальная финансовая модель умирает – концепция теперь лишена смысла и не может существовать даже в форме глобального терроризма, который развязывает центр. И все стратегии роста и российского развития можно просто выбросить в урну, если они построены на основе упомянутой модели.