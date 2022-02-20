Курс рубля
- США устроят в марте "сюрприз" для рубля – эксперт
- Доллар рухнул после заявления Минобороны России
- Без наценок и переплат: эксперт назвал самый выгодный способ покупки валюты
Парень,
страдающий от аутизма, рассказал на сайте Reddit о напряженных
отношениях с соседом. Когда они начали вместе снимать жилье, герой
повествования сразу же предупредил о своих особенностях и попросил не трогать
его продукты. Для него было важно подсчитывать количество ингредиентов при
готовке. Если же цифры не совпадали, у парня мог случиться срыв. Сосед
продержался пару месяцев и начал воровать.
В ответ на замечания он оправдывался, извинялся, но все повторялось вновь и вновь. Последней каплей стал день, когда юноша недосчитался клубники, вернувшись домой с работы. Это сильно расстроило его и привело к серьезному срыву. Тогда парень и решил как следует наказать нечистого на руку соседа.
Так как договор аренды был оформлен не на него, разгневанный герой рассказа попросту собрал свои вещи и выехал из квартиры. За что оставшийся в одиночестве сосед позже обозвал его сволочью.
Многие читатели встали на сторону парня, защитившего личные границы. Однако нашлись и те, кто счел наказание слишком жестким.
Из уст первого лица США прозвучало скандальное заявление
Инцидент произошел в километре от границы с Украиной