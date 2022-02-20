Некоторых пользователей неприятно поразил его поступок

Парень, страдающий от аутизма, рассказал на сайте Reddit о напряженных отношениях с соседом. Когда они начали вместе снимать жилье, герой повествования сразу же предупредил о своих особенностях и попросил не трогать его продукты. Для него было важно подсчитывать количество ингредиентов при готовке. Если же цифры не совпадали, у парня мог случиться срыв. Сосед продержался пару месяцев и начал воровать.



В ответ на замечания он оправдывался, извинялся, но все повторялось вновь и вновь. Последней каплей стал день, когда юноша недосчитался клубники, вернувшись домой с работы. Это сильно расстроило его и привело к серьезному срыву. Тогда парень и решил как следует наказать нечистого на руку соседа.

Так как договор аренды был оформлен не на него, разгневанный герой рассказа попросту собрал свои вещи и выехал из квартиры. За что оставшийся в одиночестве сосед позже обозвал его сволочью.

Многие читатели встали на сторону парня, защитившего личные границы. Однако нашлись и те, кто счел наказание слишком жестким.