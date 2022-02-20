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Неожиданный памятник появился на трассе под Белгородом. Местный кузнец создал скульптуру, изображающую путану из девяностых. Сам автор нежно назвал ее Олечкой. Подробности журналистам раскрыл товарищ творца.
Как рассказал мужчина, который трудится в автосервисе, целью создания памятника является отсылка к прошлому и желание расшевелить "чопорную общественность".
"Сделал он её ещё, наверное, по ноябрю, но вот выставил буквально неделю-две назад. Это не совсем путана, это путана 90-х", – поделился он.
Власти на пикантную скульптуру пока не отреагировали.
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