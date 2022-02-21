Очевидцы предложили другим претендентам просто выкинуть пластиковое препятствие

В Солнечногорске появились креативные автовладельцы – они "застолбили" сразу три места в ряд на парковке пластиковыми бутылками, создав подобие препятствий. Сделала ли это целая семья, владеющая таким же числом машин, или же это разные хозяева авто, решившие таким нестандартным образом "пометить территорию".

"Улица Военный городок, дом № 5. Местные "царьки" заняли себе парковку", – написал очевидец странной инсталляции, разместив соответствующую фотографию в "Инстаграме".

Большинство пользователей соцсети не поддержали данный способ борьбы с соперниками за место для машины. Они посоветовали претендентам на парковку просто избавиться от бутылок, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".