По словам эксперта, Россия укрепит свой статус на международном рынке

Популярный астролог Тамара Глоба рассказала о том, что ожидает россиян в 2022 году. По ее словам, страну ждет возрождение.



Согласно предсказаниям эксперта, в текущем году с Россией произойдет множество позитивных перемен.

Глоба отметила, что все неблагоприятные прогнозы, озвученные в конце 2021 года, не будут реализованы. Астролог считает, что для развития России наступает самое подходящее время, передает Pravda.ru.

По ее прогнозам, правительство страны пройдет все этапы по укреплению государства и улучшению благосостояния граждан.

Что касается лидера страны, то Владимир Путин, по мнению астролога, является "вселенским предназначением" для России.

"Владимир Путин останется на своем посту до тех пор, пока не сделает все намеченное", – утверждает специалист.

В 2022 году Россию ждут положительные изменения в области промышленности. Особенный взлет ожидает химическую отрасль. Импортозамещение и введение новейших технологий позволят стране повысить объемы производства продукции и появиться на мировых площадках. Россия предотвратит тяжелые последствия пандемии.

Ранее астролог Павел Глоба также рассказывал о глобальных переменах в судьбе России.

Он не исключает появление финансовых трудностей на фоне конфликтов во внешней политике и пандемии коронавируса.

По словам эксперта, страна справится с кризисом и повысит свой статус на мировой арене. Он призвал россиян к сознательности и ответственности за свои решения. По словам астролога, стоит быть готовым к масштабным переменам, которые произойдут во всем мире уже через три-четыре года.