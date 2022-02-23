Для приготовления эффективного спрея нужны всего два ингредиента

Сегодня в магазинах представлен широкий спектр средств бытовой химии для очищения посуды и различных поверхностей. Однако нередко с этой задачей отлично справляются и простые домашние варианты.



Хорошей альтернативой дорогим спреям станет такое средство, для приготовления которого понадобятся всего два компонента, которые можно купить в ближайшем магазине.

Пользователь сети Instagram под ником recepti_rash поделился рецептом чистящего средства из напитка "Кока-кола" и зубной пасты. Средство поможет вернуть сияние кухонным принадлежностям из металла. Например, им можно почистить ложки, вилки или даже чайник.

Согласно совету, газированный напиток следует налить в банку и добавить туда немного зубной пастой. По словам автора, не обязательно покупать дорогостоящую пасту. Компоненты необходимо хорошо перемешать. Затем полученную смесь переливают в пульверизатор и хорошо встряхивают, чтобы избавиться от лишнего газа.

В ролике автор демонстрирует процесс очищения старого чайника. Он наносит спрей на поверхность изделия, затем хорошо натирает его губкой и промывает под струей воды. Видно, что домашнее средство отлично справилось с поставленной задачей.

Чистящие свойства колы давно известны хозяйкам. Газированный напиток содержит ортофосфорную кислоту, которая и придает блеск металлической посуде. Зубная паста в данном рецепта служит в качестве абразива.

О том, как можно применять жидкость для мытья посуды можно узнать здесь.

Оказывается, моющие средства неплохо удаляют пятна с одежды, очищают ковры и Средство отлично удалят пятна с одежды и подходит для мытья полов и подходят для мытья пола.