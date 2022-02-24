У каждого свои сценарии по "выживанию" в современном мире, однако учиться нужно у лучших

Если кому-то крайне не везет с деньгами, то, скорее всего, дело заключается не в том, что природа обделила человека способностью хорошо зарабатывать, а в той самой модели поведения, которая закладывается в нашем детстве. Ведь, как показывает практика, туда все и уходит корнями. С раннего возраста в нас закладывается определенный сценарий поведения, по которому мы подсознательно действуем.

Поэтому люди часто копируют привычки своих родителей и слушают оханья и аханья, как напоминают соседям и родственникам матерей и отцов. Однако вместе с тем набор определенных действий формируется, исходя из обстоятельств. Поэтому каждый сценарий заточен на "выживание" с маневрированием в социальном поле.

Какие-то семьи считают деньги и саму тему с их обсуждением совершенно недостойным предметом, который приносит домой "грязь". Потому у некоторых принято не класть деньги на стол. У кого-то родители негативно отзываются о людях обеспеченных как о "мешках с деньгами". Однако подобные установки мешают выстраивать рациональное отношение к деньгам, указывают психотерапевты.

И человека неподготовленного чувство дискомфорта не покинет даже в случае невероятного везения в лотерее. С высокой долей вероятности подобный типаж людей скорым образом избавится от средств, заработанных с таким трудом.

Что в таком случае делать? Эксперты полагают, что необходимо сесть и вспомнить все ситуации с деньгами, происходившие в жизни – подумайте, как вы их тратили или теряли. Человек мыслящий уловит некую закономерность и поймет, что все случаи развиваются по схожему сценарию.

А после этого вы осознаете, что мешает вам достичь материального успеха – вы поймете, о каких установках и барьерах идет речь. Постепенно уже сможете учиться и использовать другие модели.