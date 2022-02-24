Удержать вечно голодного сфинкса было невозможно

В ТикТоке опубликовали забавный ролик с кошкой, которая была твердо намерена отобрать у хозяйки еду. На кадрах сфинкс Соня забирается на колени к хозяйке и рвется к тарелке, на которой лежит пюре. Сначала кошка пытается дотянуться до еды мордочкой, а потом, осмелев, начинает загребать его лапой.



"И так каждый раз, если не закрыть кухню",

– пожаловалась хозяйка.

Пользователи оставили множество комментариев. Обнаглевшая кошка рассмешила их до слез. Владельцы сфинксов отметили, что эта черта свойственна всем представителям этой породы: сколько ни корми, они всегда голодные.

"Котят надо кормить как ребёнка, когда прикорм вводят.." Привезли нашего сфинкса – на ладошке помещался.... и сожрал целую сардельку у старшей кошки", "Это ж надо так пюреху любить", "мой сфинкс на днях перевернул банку сгущёнки на столе,и нажрался так что потом облевал всю кухню", "они едят много,потому,что много тратят каллорий на обогрев тела. моя ест у себя,собак и у меня!!!" "сразу вспомнился звук из Венома " Жраааать! да перестань ты! Жраааать!")", – пишут пользователи (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее народ развеселило видео сражения котенка с пакетом.