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Физиогномист Джуди Джеймс раскрыла жесты Владимира Путина во время его "леденящего кровь" предупреждения Западу, когда он предостерег Европу и США от вмешательства в военную операцию Российской Федерации на Украине. Президент на телевидении, считает физиономист, был красноречив не только в словах, но и манерах с жестами.
Однако, считает Джуди, язык тела российского лидера был скорее "деловым", чем "военным". Важные детали: стол на момент обращения был пуст, чтобы послать зрителю сигнал о принятии решения на самом высоком уровне, однако рядом расположены телефоны – чтобы указать, что президент не только руководит операциями, но и проводит переговоры.
На момент обращения глава РФ сидит, слегка откинувшись на спинку стула и наклонив голову влево. Такой жест, считает Джеймс, сигнализирует о том, что Путин показывает, что не выступает в роли захватчика.
"Руки же сигнализируют о внутреннем спокойствии. Раскрывая их таким образом, не сжимая кулаки и даже не тряся ладонями, он демонстрирует отсутствие напряжения, беспокойства или страха, а также очень контролируемое эмоциональное состояние. Это необычно для человека, который часто использует метрономические жесты, такие как постукивание, чтобы выразить нетерпение во время встреч с другими главами государств", – указала эксперт.
Однако некоторые признаки, утверждает эксперт, говорят о внутреннем гневе. Плечи слегка согнуты, губы вытянулись в тонкую линию, а скулы слегка напряжены.
"Но его глаза, вероятно, являются главным оружием, когда он хочет выглядеть пугающе. Бледные и способные производить холодное, жесткое, леденящее впечатление – как у злодея из фильмов про Джеймса Бонда, что полностью контрастирует с характерным приветливым, добродушным и даже добрым взглядом Байдена или Джонсона", – заявила Джеймс.
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