Спокойствие и контроль эмоций: физиогномист "прочитала" жесты Путина во время объявления о спецоперации

Спокойствие и контроль эмоций: физиогномист "прочитала" жесты Путина во время объявления о спецоперации
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Британский эксперт обратила внимание на важные детали

Физиогномист Джуди Джеймс раскрыла жесты Владимира Путина во время его "леденящего кровь" предупреждения Западу, когда он предостерег Европу и США от вмешательства в военную операцию Российской Федерации на Украине. Президент на телевидении, считает физиономист, был красноречив не только в словах, но и манерах с жестами.

Однако, считает Джуди, язык тела российского лидера был скорее "деловым", чем "военным". Важные детали: стол на момент обращения был пуст, чтобы послать зрителю сигнал о принятии решения на самом высоком уровне, однако рядом расположены телефоны – чтобы указать, что президент не только руководит операциями, но и проводит переговоры.

На момент обращения глава РФ сидит, слегка откинувшись на спинку стула и наклонив голову влево. Такой жест, считает Джеймс, сигнализирует о том, что Путин показывает, что не выступает в роли захватчика.

"Руки же сигнализируют о внутреннем спокойствии. Раскрывая их таким образом, не сжимая кулаки и даже не тряся ладонями, он демонстрирует отсутствие напряжения, беспокойства или страха, а также очень контролируемое эмоциональное состояние. Это необычно для человека, который часто использует метрономические жесты, такие как постукивание, чтобы выразить нетерпение во время встреч с другими главами государств", – указала эксперт.

Однако некоторые признаки, утверждает эксперт, говорят о внутреннем гневе. Плечи слегка согнуты, губы вытянулись в тонкую линию, а скулы слегка напряжены.

"Но его глаза, вероятно, являются главным оружием, когда он хочет выглядеть пугающе. Бледные и способные производить холодное, жесткое, леденящее впечатление – как у злодея из фильмов про Джеймса Бонда, что полностью контрастирует с характерным приветливым, добродушным и даже добрым взглядом Байдена или Джонсона", – заявила Джеймс.

Ранее эксперт по лжи проанализировал интервью Лукашенко для "Би-би-си".

Источник: The Mirror ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров
По теме

Зеленский спрятался от российских военных в подвале - главу Незалежной выдала шведский премьер

Политик рассказала, откуда вещал украинский лидер на саммите ЕС

Турция отказала Зеленскому в просьбе закрыть для военных кораблей РФ проливы

Призыв президента Украины прокомментировали в турецком МИДе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей