"Как хищное животное": что тибетские монахи предрекли России в 2022 году

"Как хищное животное": что тибетские монахи предрекли России в 2022 году
Фото: depositphotos.com
В текущем году людям стоит сохранять бдительность и самообладание

С наступлением буддийского нового года тибетские монахи делают предсказания на весь последующий период. Пророчества лам не раз сбывались. У буддистов каждый год носит символ одного из 12 животных. Сейчас монахи также смотрят в будущее. Лама Буда Бадмаев рассказал, чего стоит ожидать россиянам от синего водяного Тигра после года металлического Быка. 

"Он тоже будет сложным. И, как само хищное животное, переменчивым, неоднозначным. Этот зверь, как мы знаем, с виду спокойный, но всегда готов напасть", – говорит Бадмаев.

Лама посоветовал россиянам сохранять самообладание и обращать внимание на малейшие детали. Монах уверен, что в текущем году люди должны своевременно реагировать на события вокруг, независимо от их масштаба. 

Отмечается, что предсказания Бадмаева на прошлый год оказались близки к истине. Он предрекал, что в 2021 году мировой порядок поменяется и наступит новая реальность. Позже лама пояснял, что речь шла о пандемии, закрытии границ и больших переменах во всех жизненных сферах. 

Он уверен, что несмотря на сложности, человечество адаптируется к новым условиям жизни и начинает ценить то, что раньше казалось данностью. 

Бадмаев подчеркнул, что буддизм дал основу многим понятиям в астрологии. За несколько веков монахи вывели сложную систему предсказаний будущего для каждого человека согласно его дате и знаку рождения. 

Старинный тибетский рецепт напитка для продления жизни можно найти здесь. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Татьяна ДВОРЯНЧИКОВА
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