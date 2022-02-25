Авиакомпания S7 отменила все рейсы в Европу

Ограничения будут действовать, как минимум, до 13 марта

Спецоперация, которую Российская Федерация проводит на территории украинского государства ради мира и спокойствия в Донбассе, вызвала бурную негативную реакцию со стороны западных стран, привыкших управлять мировыми процессами. Вашингтону и Брюсселю очень не понравилась самостоятельность Москвы, за что Россию решили наказать. В частности, Европа закрыла воздушное пространство для наших авиакомпаний. После этого крупнейший российский авиаперевозчик S7 заявил о полной отмене рейсов в европейские страны.

Данные ограничения будут действовать в период с 26 февраля по 13 марта. При этом о возобновлении воздушного сообщения после 13 марта говорить не приходится. Сейчас авиаперевозчик вводит временные ограничения на продажу билетов на рейсы после 13 марта. Как будут развиваться события во взаимоотношениях Российской Федерации и Европейского Союза, пока сложно предугадать.

Источник: S7 ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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