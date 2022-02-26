Ушел от американцев: как Володину закрыли воздушное пространство над Северной Атлантикой

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Журналист Эдвард Чесноков рассказал, что после объявления о спецоперации в Донбассе спикер Государственной думы Вячеслав Володин отправился выступать в Национальной Ассамблее Никарагуа. Однако второй день визита запомнится парламентарию надолго.
Утром 24 февраля самолет приземлился. После выступления спикер вместе с пулом журналистов садится в самолет и летит в Кубу, где можно дозаправиться. На земле тем временем кромешный ад – пикирование бирж, "профилактические" рейды НАТО у российских границ.
Далее – Северная Атлантика. И тут у воздушного пространства Швеции небо закрывают – не попасть даже через Финляндию. Пришлось облетать "северным крюком" и заходить через Мурманск.
"Если бы у нашего "Ила", например, закончилось топливо – пришлось бы садиться на территории, подконтрольной Западу", – пишет Чесноков.
Трудно было бы представить последствия, возьми американцы всех в заложники на борту – спикера Госдумы и журналистов из думского пула. Володин же считает, что всем крупно повезло, так как "Ил" дозаправился в Кубе. А еще успели принять на борт отдохнувший экипаж.
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