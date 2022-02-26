Российских хоккеистов призвали выгнать из НХЛ

Российских хоккеистов призвали выгнать из НХЛ
Фото: Meng Yongmin/XinHua/www.globallookpress.com
Всего контракты заключены у 43 спортсменов из РФ

Обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Доминик Гашек заявил, что после произошедшего на Украине всех российских хоккеистов следует выгнать из НХЛ. Об этом он написал у себя на странице в Twitter.

По его мнению, Лига должна в незамедлительном порядке приостановить действие всех контрактов с гражданами России, поскольку они представляют не только себя и свой клуб, но страну, из которой приехали – в том числе, и ценности собственного государства. 

"Если НХЛ этого не сделает, она несет косвенную соответственность за погибших в Украине", – написал спортсмен.

Он также отметил, что ему жаль, что российские хоккеисты оказались в такой ситуации, однако выгнать их из НХЛ в данный момент попросту необходимо. 

Напомним, сейчас контракты клубами Лиги имеют 43 российских спортсмена.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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