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Обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Доминик Гашек заявил, что после произошедшего на Украине всех российских хоккеистов следует выгнать из НХЛ. Об этом он написал у себя на странице в Twitter.
По его мнению, Лига должна в незамедлительном порядке приостановить действие всех контрактов с гражданами России, поскольку они представляют не только себя и свой клуб, но страну, из которой приехали – в том числе, и ценности собственного государства.
"Если НХЛ этого не сделает, она несет косвенную соответственность за погибших в Украине", – написал спортсмен.
Он также отметил, что ему жаль, что российские хоккеисты оказались в такой ситуации, однако выгнать их из НХЛ в данный момент попросту необходимо.
Напомним, сейчас контракты клубами Лиги имеют 43 российских спортсмена.
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