Она обнаружила свой iPhone, который потеряла 10 лет назад

Американка Бекки Бекманн удивилась неожиданной находке телефона, потерянного 10 лет назад. Не менее интересным оказалось место, в котором оказалась найденная вещь.



Около 10 лет назад женщина потеряла свой iPhone. Бекки обыскала весь дом, но так и не смогла понять, куда он мог деться. Она подчеркнула, что для нее это оказалось огромной загадкой. Оставив попытки найти устройство, жительница США купила новое и со временем забыла о пропаже.

В этом году история получила продолжение. Бекки и ее супруг заметили, что при сливе воды из унитаза раздаются странные постукивания.

Мужчина решил выяснить, в чем дело. Оказалось, что причиной звуков стал тот самый iPhone, который лежал в канализационной трубе. Устройство достаточно хорошо сохранилось на первый взгляд, задняя крышка корпуса отошла от места стыка. Предполагается, что речь идет об iPhone 4.

Бекки не рассказала, как телефон мог отказаться в канализации, поэтому пользователи Сети стали задаваться вопросами. Некоторые комментаторы не верят, что пролежавший в трубе телефон за столько лет не вызвал никаких проблем у хозяйки дома.

Ранее жительница Дмитрова рассказала об удивительной находке. Женщина гуляла с питомцем о увидела картонную коробку. Заглянув в нее, женщина ужаснулась, так как коробка была наполнена домашними крысами. Замерзшие и испуганные грызуны прижимались друг к другу, чтобы согреться. В соцсетях она отметила, что забрала животных домой и позже передала волонтерам.