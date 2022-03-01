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Экономическая ситуация в нашей стране в последнее время серьезно обострилась. Цены на многие товары и услуги резко подскочили. Обычно люди активно обсуждают повышение стоимостей, однако житель подмосковного Одинцово, наоборот, удивился слишком низкому прайсу на черную икру.
Россиянин рассказал, что встретил на прилавке в магазине необычную картину. Ценник на черной икре составлял 400 рублей, а на красной 5 900 рублей. Такая огромная разница серьезно насторожила бдительного мужчину.
Впрочем, как отмечает сайт "Подмосковье сегодня", решение головоломки нашлось достаточно быстро. В Сети разъяснили недовольному россиянину, что цена на икру палтуса значительно ниже, чем на икру горбуши.
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