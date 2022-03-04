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Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов призвал граждан России не верить недостоверным данным, рекомендовав использовать лишь проверенные источники информации.
Как указал представитель банковской структуры, не так давно в медиа появилась информация, что "Сбер" якобы запретил снятие наличных с неких инвестиционных счетов в ближайшие десять дней. Однако на деле руководство не принимало подобных решений, указанные ограничения сейчас отсутствуют.
Также Кузнецов назвал фейками сообщения о неких сбоях в работе "Сбербанка Онлайн", якобы возникших на прошлой неделе, уточняет "Радио 1".
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