Сбербанк призвал клиентов проверять информацию в СМИ

В организации заявили, что некоторые новости не имеют ничего общего с реальностью

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов призвал граждан России не верить недостоверным данным, рекомендовав использовать лишь проверенные источники информации.

Как указал представитель банковской структуры, не так давно в медиа появилась информация, что "Сбер" якобы запретил снятие наличных с неких инвестиционных счетов в ближайшие десять дней. Однако на деле руководство не принимало подобных решений, указанные ограничения сейчас отсутствуют.

Также Кузнецов назвал фейками сообщения о неких сбоях в работе "Сбербанка Онлайн", якобы возникших на прошлой неделе, уточняет "Радио 1".

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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