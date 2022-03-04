В организации заявили, что некоторые новости не имеют ничего общего с реальностью

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов призвал граждан России не верить недостоверным данным, рекомендовав использовать лишь проверенные источники информации.

Как указал представитель банковской структуры, не так давно в медиа появилась информация, что "Сбер" якобы запретил снятие наличных с неких инвестиционных счетов в ближайшие десять дней. Однако на деле руководство не принимало подобных решений, указанные ограничения сейчас отсутствуют.

Также Кузнецов назвал фейками сообщения о неких сбоях в работе "Сбербанка Онлайн", якобы возникших на прошлой неделе, уточняет "Радио 1".