При жизни прорицательница никогда не делала подобных заявлений, указала специалист

Известная болгарская писательница, магистр философии Жени Костадинова заявила, что Ванга никогда не делала никаких пророчеств по поводу конфликта Украины и России. Все "предсказания" на этот счет, которые всплывают в новостях – не более чем выдумки.



Эксперт таким образом опровергла миф о том, что Ванга якобы предсказывала спецоперацию на Украине. Жени изучает все, что достойно внимания и связано с прорицательницей, еще с 1990-х годов. Про Россию покойная действительно говорила многое, обещая, что настанет день, когда эта страна станет региональным лидером.

Однако тут и там раскатываются громом среди ясного неба очередные страшилки, которые якобы предрекала Ванга – миллионы погибших, огненные дожди и прочее. Хотя болгарская прорицательница ничего подобного не заявляла. Ванга требовала общения лишь в устной форме – потому смысл сказанного искажался после множества сплетен.

Костадинова отмечает, что в своей работе пользуется лишь проверенными источниками и воспоминаниями тех, кому довелось лично пообщаться с Вангой. Хотя о России прорицательница отзывалась с теплотой и любовью.

"Что страна ваша станет очень сильной. Что в ней спасение мира, что принесет всем свет. Чтобы болгары держались России, потому что мы – братья", – вспомнила Жени.

Дословно пророчество Ванги, датированное еще концом 1970-х годов, звучало примерно следующим образом: вернется Россия, которая будет называться как во времена святого Сергия. И ее духовное лидерство признают все, включая Соединенные Штаты. А произойдет это примерно через 60 лет. Этому событию будет предшествовать сближение КНР, Индии и России, которые станут единой силой.

Если обратить внимание на это пророчество, считает магистр философии, то нечего удивляться тесному сотрудничеству Нью-Дели и Пекина. Хотя глава правительства Болгарии осудил решение Кремля о признании суверенитета Донбасса, местное население уже выступает с российскими флагами и требует прогнать НАТО.