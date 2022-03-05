Условия прежние, указали в Ростуризме

В Российской Федерации снова открывается программа туристического кэшбэка – она действует с 15 марта по 1 июля 2022 года. По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, для жителей страны отдых дома станет доступнее и проще.

Вместе с тем глава Ростуризма указала, что программа нацелена и на поддержку отечественного туризма. Условия прежние – оплата картой "Мир", количество поездок не ограничено, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

В Ростуризме напомнили, что максимальная сумма возврата составляет 20% от стоимости турпоездки.